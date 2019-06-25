Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
ANKARA (AA) – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumları tanıtıldı.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde "Yerli ve Milli Çeşit Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.
TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde yerli ve milli tohum üretiminin öneminin arttığının altını çizerek, TAGEM'in ülkedeki tüm tohumların yerli ve milli olarak karşılanması için çalışma yaptığını anımsattı.
Emiralioğlu, Türkiye'nin tohum açısından kendi kendine yeten bir ülke olmasını amaçladıklarına işaret ederek, "Kendimize tohum üretmenin dışında diğer ülkelere de tohum satmak istiyoruz." dedi. Emiralioğlu, yürütülen tohum ıslah çalışmalarında özel sektörün ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını söyledi.
– Ankara'da sertifikalı tohum üretimi arttı
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın genelde memur kenti olarak anıldığına değinerek, "Ankara, Konya'dan sonra ikinci büyük tarım arazilerine sahip olan ilimiz. 23 tarım ürünü ilk üç sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.
Korkmaz, Ankara'da son yıllarda hayvancılıkla ilgili de önemli gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerin de etkisiyle küçükbaş hayvan varlığının 1,5 milyona yaklaştığını aktardı.
Ankara'da sertifikalı tohum üretiminin arttığını belirten Korkmaz, "Bu anlamda Ankara'da sertifikalı tohum üretimi son 5 yılda 2,4 kat artarak 70 bin tona ulaşmıştır." dedi.
Konuşmaların ardından çiftçilerle gösteri parseli gezisi yapıldı. Yeni buğday tohumu çeşitlerinden Aytenabla, Demirhan ve Çavuş, arpa tohumları Asil, Cacabey ve Anka-06, nohut çeşitleri Atabay, Doğu, Göktürk, Aydoğan, Duru ve Kar tanıtıldı, mercimek ve kuru fasulye tohumları da çiftçilere sunuldu.
Söz konusu tohumlara ilişkin üretim teknikleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.
TAGEM tarafından geliştirilen tohumlar TİGEM ve tohum üreticisi kuruluşlar tarafından satışa sunuluyor.
-
“3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu”
-
Kulu'da “sağlıklı yaşam” yürüyüşü düzenlendi
-
Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
-
Mamak'ta sağlık taraması
-
PTT “Anadolu sıvacısı” puluyla En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda
-
Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşiyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]