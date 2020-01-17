Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestir tatilinde dolacak

ÇANKIRI (AA) – MUHAMMED KAYGIN – Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle 18 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatiline yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla girecek.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor.

Doğal güzelliğiyle de çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor.

Yıldıztepe Kayak Merkezi sorumlusu İlhan Dikmen, AA muhabirine, sömestir tatilinin turizm hareketliliğini artıracağını söyledi.

Ilgaz Dağı turizm bölgesinde kafeterya, bungalov evler, otel grubu ve teleferikle hizmet verdiklerini belirten Dikmen, "Bu sene karın az olması nedeniyle daha çok profesyonel kayakçılara hitap eden 'Dikmen' pistimizi açamadık. Daha amatör kayaksevere hitap eden 4,5 kilometrelik uzunluğa sahip 'Samanyolu' pistimiz var. Şu anda orayı kullanıyoruz. Kar gelirse sömestir tatilinde buraya gelen herkese hizmet verebilecek kapasitedeyiz." dedi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını aktaran Dikmen, şunları kaydetti:

"Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin doğa manzarası, Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinden güzel. Yeşil ile beyaz iç içe. Bu şekilde bir tesisimiz var. İnsanların buraya gelip görmelerini istiyoruz. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz. Geçen sene sezon boyunca yaklaşık 35-40 bin misafirimiz geldi. Bu sene de inşallah bu rakamları aşacağımızı düşünüyorum."

– "Yüzde 99'a varan rezervasyon yoğunluğu var"

Yıldıztepe Oteli rezervasyon sorumlusu Osman Satılmış da geçen seneye göre ziyaretçi sayısının bu yıl daha fazla olduğunu söyledi.

Sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirten Satılmış, "Yalnız sömestir döneminde yüzde 99'a varan rezervasyon yoğunluğu var. Misafirlerimizi civar otellere yönlendirmeye çalışıyoruz. Sezonu geç açtığımız için kar durumuna bağlı olarak 10 bin gecelemeyi hedefliyoruz. Karın yağışı geciktiği için rezervasyonları da geç almaya başladık. Mart sonuna kadar açığız." ifadelerini kullandı.