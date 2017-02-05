KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi tarafından Yeşil Kırşehirspor’a arsa tahsisi yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis toplantısında alınan kararla 5 bin 75 metrekare arsanın Yeşil Kırşehirspor’a bedelsiz olarak tahsis edildiğini belirtti.

Yeşil Kırşehirspor’a kent merkezi Güneykent mevkisinde tahsis edilen alana önemli bir tesis yapacaklarını, tesiste halı saha, düğün salonu gibi gelir getirici alanlar olacağına vurgu yapan Bahçeci, şunları kaydetti:

“8 yıldır takımımızın iaşe, tesis giderleri, deplasman araç teminlerini Belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Omuz omuza güçbirliği şeklinde inşallah Kırşehir sporumuzu hedeflerine ulaştırmak için mücadele edeceğiz. Hedefleri de sabun köpüğü gibi 1 yıllık ve 2 yıllık hedefler değil, uzun vadeli hedefler. Sabırlı bir şekilde amaca ulaşacak bir şekilde adımlarımızı atmamız da yine son derece önemli. Yeşil Kırşehirspor hem gelirleri, hem idaresi, hem yönetimi hem de futbolcularıyla uzun soluklu bir program belirlesin ve buna göre çalışsın istiyoruz. Tüm Kırşehir Sporseverleri Kırşehir Spor’un maçlarına davet ediyoruz. Takımı daha güzel yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız.”