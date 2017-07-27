Yeşil Kırşehirspor'da olağanüstü kongre

KIRŞEHİR (AA) – Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşil Kırşehirspor’un adı Kırşehir Belediyespor olarak değiştirilerek başkanlığına Veli Şahin seçildi.

Kulübün Güneykent tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Şahin, mücadeleci, sahada mücadelesini veren, sezonun sonuna kadar yarışın içerisinde olan bir takım oluşturmak için gayret göstereceklerini söyledi.

Kırşehir Belediyespor için milat sayılacak tarihi bir anı yaşadıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

“Kırşehir’in ortak paydasında buluşmayı başaran herkesle uzun soluklu ve hedefi olan, ilkeleri olan başarı yolculuğuna hep beraber çıkmış olacağız inşallah. Bizleri başarıya götürecek ilimizin, bütçemizin oynadığımız ligin aslında futbol dünyasında çok bir önemi yok. Önemli olan birlikte inanırsak, bütünleşirsek yurt dışında yaşayan Türkiye’nin her noktasında yaşayan hemşehrilerimizi ve tüm şehri başarıya inandırırsak ben inanıyorum ki Allahın izni ile güzel ve başarılı günlerde gelecektir. Belediyespor ile şehrimiz spor dünyasında fair play kuralları içerisinde centilmence temsil ederek Altınordu, Akhisar Belediyespor,İstanbul Büyükşehir Belediyespor örneklerini Kırşehir’de yaşatmamız gerekiyor. Bu şehir ve takım için herkesin yapabilecekleri bir şeyler vardır.”

Şahin, Kongre sürecinde destek veren Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Miletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya’ya teşekkür etti.

Kırşehir Belediyespor’un yeni yönetimine, Veli Şahin, Hacı Yakup Saylam, Murat Aydemir, Saim Öztürk, Ahmet Üçgül, Levent Polat, Sait Baş, Ramazan Güneş, Yalçın Durdu, Türker Şimşek, Gökhan Yazıcı, Gökhan Göksu, Şafak Kaan Yıldırım, Ümit Karakuş, Hakkı Atik, Ali Saylan, Selim Uzun, Sezgin Güzell, Ramazan Karadaş getirildi.