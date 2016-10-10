Yeşil Kırşehirspor’da tesis açılışı

KIRŞEHİR (AA) – Yeşil Kırşehirspor’un yeni tesis binası törenle açıldı.

Güldiken Mahallesi Güneykent mevkindeki tesisin açılışında konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, kulübü kimseye muhtaç etmeden kendi gelirini kendi elde eden bir takım haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeşil Kırşehirspor’a yaptıkları yardımın devam edeceğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

“Bu sene başarılarla dolu bir sezon geçireceğimizden şüphemiz yok. Futbol sürekli giderleri olan bir spor. Bundan dolayı akmasa da damlayan bir sistem olmak zorunda. Yeşil Kırşehirspor’u geliri olan bir kulüp haline getireceğiz. Tesislerin hemen yanındaki altı dönümlük arsaya Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi ile birlikte halı saha yaptırıyoruz. Halı sahanın hemen yanına da nişan, düğün gibi etkinlikler yapılacak tesis kuracağız.”

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan da birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışmanın hat safhada olacağı bir takım oluşturma gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise takımın iaşe, tesis giderleri, deplasman araç teminleri, belediyemiz tarafından karşılandığını kaydetti.

Açılış töreninin ardından Yeşil Kırşehirsporlu futbolcularla penaltı atışları yapıldı.