Yeşil Kırşehirspor'da yeni transferler görücüye çıktı

ANKARA (AA) – Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeşil Kırşehirspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 10 futbolcuyu tanıttı.

Gelecek sezon bir üst lige yükselmeyi amaçlayan Yeşil Kırşehirspor, bu hedef doğrultusunda transfer edilen Yunus Kalender, Yunus Emre Can, Necat Kalabay, Uğur Sivri, Alperen Gök, Furkan Çırakoğlu, Süleyman Moroğlu, Mefayir Tekin, Burak Tolun ve Mehmet Uzun için tanıtım etkinliği düzenledi.

Ankara’da bir restoranda gerçekleşen etkinlikte, Kırşehir’in önde gelen bürokratları da takımı yalnız bırakmadı.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yaptığı açıklamada, futbolcuların iyi niyet ve gayretlerini gördükleri sürece şehrin önde gelenleriyle Yeşil Kırşehirspor’a destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kırşehir ekibinin bu sene öncelikle ilk üçü hedeflediğini belirten Şentürk, “Şampiyonluk olur mu, olmaz değil. Uzak bir hedef değil ama özellikle gelecek sezon için sizlerden büyük ümitliyiz. Gelecek yıl inşallah, Kırşehirspor şampiyon olacak.” ifadelerini kullandı.

Vali Şentürk, Kırıkkalespor maçında galibiyet primi olarak futbolculara birer Cumhuriyet altını sözü verdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise başarıda birlikteliğin önemli bir rol oynadığına işaret ederek, “İlin yöneticileri olarak takımın yanındayız. 10 yeni futbolcu takıma katıldı. Herkes nüfuzunu kullandı ve çoğu ücretsiz kulüplerinden alındı. Bu da Kırşehirspor’a ciddi bir destek demek. Önümüzdeki sezon Kırşehirspor’u bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kulüp başkanı Levent Akçakoca da gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Şampiyonluk kadrosunun omurgasını oluşturmaya çalışıyoruz. Sporcu arkadaşlarımızın içinden bu omurgaya monte olabilecekleri bünyemizde tutup, 3. lige çıkabilecek bir kadro oluşturacağız. Gelecek yıl hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Bu sene de hedefimizi ilk üç için belirledik ama yine de şampiyonluk için zorlayacağız. İnşallah, Kırşehirspor’u 3. lige çıkaracağız.”

AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kendirli, Kırşehir Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ile eski AK Parti Kırşehir Milletvekili Hacı Turan da tanıtım toplantısında yer aldı.