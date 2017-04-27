YGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, YGS’de ilk bin arasına giren 10 öğrenciyi altınla ödüllendirdi.

Öğrencileri makamında ağırlayan Vali Şentürk, Kırşehir’deki eğitim kalitesi ve öğrencilerin sınavlarda elde ettiği başarı seviyesinin yükseldiğini söyledi.

YGS’de elde edilen bu başarının gurur vericiği olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl ilk 15 bine giren öğrenci sayımız 60 iken, bu sene bu sayı 74’e yükselmiştir. Demek ki, eğitimde çok iyi noktadayız. İlimizde eğitim konusunda gözle görülür bir ilerleme var. İlimizde başarı çıtası giderek yukarılara çıkıyor. Kırşehir, eğitimde marka kenttir. Bu başarı sadece Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi öğrencilerimizin değil, öğretmenlerin ve anne-babaların fedakarlıkları sayesinde kazanılır. Kırşehir’de öğrencilerimizin başarılarının devamının geleceğine inanıyorum.”

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Müdürü Nazlıhan Altaş’ın da yer aldığı ziyarette Şentük, YGS’de ilk bin arasına giren Muhammet Ali Karaca, Muhammet Musa Gezer, Elif Betül Aydoğan, İrem Gül Balcı, Taha Yağmur, Ömer Teke, Helin Beroje, Tahsin Can Aydemir, Hasan Şahan ve Helin Göktekin’e altın takdim etti.