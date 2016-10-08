SİVAS (AA) – Sivas’ta “Yiğidolar öğrencisine sahip çıkıyor” projesi kapsamında 5 bin lisans öğrencisine verilecek olan burs için “Haydi hanımlar şimdi sıra sizde” sloganıyla projenin tanıtımı yapıldı.

Sivas Hizmet Vakfı tarafından başlatılan “Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında, Büyük Otelde protokol üyelerinin eşleri ve kadın sivil toplum kuruluşlarına yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, burada yaptığı konuşmada, bir ulus için insan yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek, “Milli ve manevi değerlerle donatılmış, memleketi için yaşayan ve çalışan gençlik yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur.” dedi.

Öğrencilere hem maddi hemde manevi anlamda sahip çıkılmasını gerektiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

“Sivas bu projeye sahip çıkacaktır. Biz sahip çıkmadığımızda, maalesef birileri bizim gençliğimize, çocuklarımıza bursla, yurtla, işle, gelecekle ve başka emellerle sahip çıkmaya çalışıyor ve art niyetli işlerine alet ediyorlar. Gençlerimizi kurban ediyorlar. 15 Temmuz bizlere bunu bir kez daha kanıtlamıştır. Çocuklarımıza gençlerimize ve bu vesileyle gençliğimize, geleceğimize ve memleketimize karşı bir takım planlar vardır. Bu art niyetli insanların önüne bizler geçmeliyiz. Hiçbir alanda onlara boşluk bırakmamalıyız. Devlet ve millet olarak el ele verip okulunu da, dini bilgisini de, yurdunu da, vatan ve millet aşkını da bizler vermeliyiz.”

Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın ise, çocuklara destek olunması gerektiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk’un eşi Günay Soluk ve kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.