ÇANKIRI (AA) – Çankırı Belediyesi Kültür Merkezleri ve Hanım Lokallerinde bilgi ve beceri kurslarına katılan kadınlar, açtıkları yıl sonu sergisini 15 Temmuz şehitlerine ithaf ettiler.

Abdulhalik Renda Mahallesi Hanımlar Lokali’nde dönem boyunca 25 kursta, bin 150 kursiyerin yaptığı 15 bine yakın el emeği göz nuru eserin yer aldığı “Atölyem Çankırı” adlı dönem sonu sergisi açıldı.

Kadın kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan takı, organik oyuncak, iğne oyası gibi birçok el emeği ürünün yer aldığı sergide 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı bölümler oluşturuldu.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceğinin kadınların hünerli ellerinde gizli olduğunu söyledi.

Kadınların insanları nasıl şekillendirirse toplumun da o yönde ilerleyeceğini ifade eden Dinç, “Şükürler olsun ki biz, kahraman, fedakar ve cefakar anaların çocuklarıyız. Farklı temalarda geleneksel hale getirilen dönem sonu sergileri ile hanımların vakitlerini ne kadar güzel değerlendirdiklerini ve ortaya ne güzel işler çıkarttıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Serginin 15 Temmuz şehitlerine ithaf edilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Dinç, emeği geçen bütün kadınlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı İrfan Dinç ve eşi Zeynep Perihan Dinç, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman sergiyi açtı.