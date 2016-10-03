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03 Ekim 2016 Pazartesi

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Yılana ateş ederken eşini vurdu

– Kırıkkale’de muhtarın bahçeye giren yılana av tüfeğiyle ateş ettiği sırada çalılıkların arasında fark edemediği eşini yaraladığı öne sürüldü

03 Ekim 2016 Pazartesi, 10:53
Yılana ateş ederken eşini vurdu

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bir köy muhtarının, bahçeye giren yılanı av tüfeği öldürmek isterken çalılıkların arasında fark edemediği eşini yaraladığı ileri sürüldü.

Müsellim köyü muhtarı N.A. (65), evinin önünde oturduğu sırada bahçesinden komşusunun evine doğru yılan gittiğini gördü.

Muhtar N.A’nın, evden aldığı av tüfeği ile yılana ateş açarken bahçedeki çalılıkların arasında fark edemediği eşi Zelha A’nın (64) yaralanmasına neden olduğu iddia edildi.

Yaralanan Zeliha A, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

N.A’nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

eşni yaralama Keskin Kırıkkale

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