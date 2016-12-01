Yılbaşı biletlerinin satışı başladı

60 milyon lira büyük ikramiyenin hayalini kuran Sungurlulular yılbaşı biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Milli Piyango Yeni Yıl özel çekiliş biletleri Sungurlu’da satışa çıkarken, bütün bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL çeyrek bilet ise 15 TL’den satışa sunulmaya başlandı. Ulusal Piyango satışlarını yapan Murat Köylü, Milli Piyango alanların zengin olma ihtimalinin olduğunu söyledi. Köylü, tam bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL çeyrek bilet ise 15 TL’den satışa sunulduğunu vurguladı.

Çeyrek biletlerin çok pozitif satıldığını ve sahte olarak üretilen piyango biletleri aleyhinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda yer alan milli piyango bileti satıcısı Köylü, “Özellikle çeyrek biletlerden çok satıyoruz. Satışlar şu an iyi. Yılbaşına içten daha da artması mümkün. Vatandaşlarımız biletlerini daha evvelden alsa iyi olur son günlere içten bilet kalmayabiliyor. Vatandaşlarımızı bilhassa sahte biletler konusunda uyarıyoruz. Bilet arkasından ruhsat numarası ve kaşe numaralarının aynı olmasına uyarı etmelerini öneriyoruz” dedi.

Serkan Şansever