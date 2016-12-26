Yılbaşı hindileri satışa çıktı

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiler Halkalı’da kurulan pazarda satışa çıktı. Yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapan vatandaşlar hindi pazarlarını ziyaret etmeye başladı. Hindi satıcıları ise iyi bir hindiyi nasıl seçebilecekleri konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlara önerilerde bulunan satıcılar sağlıklı bir hindinin tüylerinin kırık olmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sağlıklı bir hindinin kanadının altının sarı olması gerektiğini vurgulayan hindi satıcıları, yılbaşına kadar müşterilerini bekleyecek. Hindilerin fiyatları ise 90 ile 120 TL arasında değişiyor.

Satışların bu sene durgun olduğunu belirten Mustafa Çelik, “Bu sene satışlar durgun, satamadık, bekliyoruz inşallah iyi olacak. Fiyatlar 90 TL’den başlıyor 120 TL’ye kadar iriliğine göre değişiyor” dedi. Hindi alırken dikkat edilmesi gerekenleri belirten Ahmet Çelik, “ İyi bir hindiyi alırken bakılması gereken tüylerinin kırık olmaması düz olması ve kanadının altının sarı olması lazım” diye konuştu.

Sıkı bir pazarlığın ardından hindi alan Kürşat Taşçı ise, “İlk defa bu sene aldım sıkı bir pazarlık yaparak aldım” ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar

