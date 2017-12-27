Sisli
  • EURO 4.55
  • DOLAR 3.82
SON DAKİKA

Yılbaşında kar yağacak mı?|Yılbaşında Türkiye genelinde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara hava durumu)

Yılbaşına karlı havada girmek isteyen vatandaşlar yılbaşı gecesi kar yağacak mı sorusunun cevabını merak ediyor…
  • Anasayfa
  • Güncel
  • Yılbaşında kar yağacak mı?|Yılbaşında Türkiye genelinde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara hava durumu)
Güncel - 27 Aralık 2017 17:10 A A

Yılbaşına karlı havada girmek isteyen vatandaşlar yılbaşı gecesi kar yağacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu…

 Soğuk ve karlı hava dalgası geçtiğimiz hafta yurdun büyük kısmında kendisini gösterdi. Meteoroloji’den gelen bilgilere göre dondurucu soğuklar geride kalıyor ve hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükseliyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

İstnabul’da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenmiyor. İstanbul’da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul’da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul’da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.

YILBAŞINDA ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara’da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji’nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara’da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU

Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.

AKOM’DAN AÇIKLAMA

İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmezken lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının bugünden artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Güncel - 17:10 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

EN ÇOK OKUNANLAR

  • 01
    Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:
    KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
  • 02
    Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandı
    Durum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
  • 03
    Spor Toto Süper Lig
    Spor Toto Süper Lig’in 22.
  • 04
    ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDI
    Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
  • 05
    Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
    İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.