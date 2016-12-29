Yılbaşının hediyelikleri vitrinlerde

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de 2016 yılının sonuna gelinen günlerde hediyelik eşya satışı yapılan iş yerlerinde “yılbaşı”nda yakınlarına ve sevdiklerine hediye almak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuluyor.

Yeni yıla yaklaştığımız son günlerde insanlar, sevdiklerine ve yakınlarına çeşitli hediyeler sunmak için seçenekler arıyor. Kentteki bazı işletmeler, vatandaşlar için “kar küresi”, “Noel baba” figürlü süsler, biblolar, model arabalar, süslü şapkalar gibi yeni yıl konseptli hediyeler satıyor.

İşletmelerdeki hediye eşyaların dışında satışı yapılan yılbaşı süslemelerine Eskişehir’e Arap ülkelerinden gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği de bildirildi.

– 2 liradan 500 liraya değişen fiyatlar

Kentte hediyelik eşya satışı yapılan bir işletmenin sahibi Özer Oktay Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı için çeşitli hediyelik eşyaların yanında yapay çam ağacı ve süslemelerin satışa sunulduğunu söyledi.

Yılbaşı hediyelerin 2 ile 500 lira arasında satıldığını ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

“Yılbaşında klasik hediyelerimiz var. Su kürelerinden yapay çam ağaçlarına, metal arabalardan bay bayan farklı farklı hediyelik ürünlerimiz var. Yine her yıl olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapıp müşterilerimizi bekliyoruz. Sevgililere, çocuklara, ailelere özel ayrı ayrı hediye seçeneklerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca müşterilerin yılbaşı ağacını 50 liraya süsleyip yılbaşı gecesini kutlayabilirler. Özellikle Arap kökenli müşterilerimiz çok fazla. Onların yılbaşı ağaçlarına, yılbaşı süslerine ilgi göstermeleri açıkcası bizim için sürpriz oldu. Arapların yoğun ilgisini var.”

Hediyelik eşya satışı yapan işletmeci Dilek Dikmen ise bu yıl geçen seneye göre daha iyi satış yaptıklarını belirterek, satışların özellikle son günlerde yoğunlaştığını dile getirdi.