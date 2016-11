Yıldırım: Kendi ellerimizle şehirlerimizi mahvetmekten kurtulalım

Başbakan Binali Yıldırım Sepetçiler Kasrı’nda Şehrin Mimarları Buluşmasına katıldı. Burada bir tavır yapan Başbakan Binali Şimşek, “Büyük Kasaba kökeni itibariyle medeniyet demektir. Kendi elimizle medeniyetler inşa edebildiğimiz gibi kendi elimizle inşa edilmiş medeniyetleri değil edebiliyoruz. Medeniyetimizin izlerini içeren büyük şehirlerimize baktığımızda, İstanbul, Edirne, Bursa, Konya gibi şehirlerimizde maalesef imar rantıyla geçmişin değerlerinin büyük bir savaşım içinde olduğunu görüyoruz ama ne eyvah oysa geçmişimiz, medeniyetimiz imar rantına her geçen gün yenik düşmekten kurtulamıyor. Belediyelerimizin üzülerek söylemek isterim fakat meclislerinde, gündemindeki dosyaların yüzde 85’i imar revizyonudur. İmar revizyonu konusunda da mecliste hiç ağız dalaşı, şamata olduğuna bugüne kadar tanık olmadım. Muhalefet-iktidar ayrımı hiç olmaz ve şehri çirkinleştirmekte adeta yarış haline girerler” dedi.

“İMAR REVİZYONLARINA VE DÜŞEY YAPILAŞMALARA ARTIK DUR DİYELİM”

“Artık kendi ellerimizle şehirlerimizi mahvetmekten, yok etmekten sakınalım” diyen Başbakan Binali Şimşek “İmar revizyonlarına ve düşey yapılaşmalara artık dur diyelim. Elimizde olanak olsa da bu estetiği, zerafeti, ruhu binalara veremiyoruz. Şehircilik, mimari konusu Avrupa’da neden bize kadar neden daha düzenli. bir kere izin verme ruhsat verme işi ile sorumluluğu sınırlı tutmuyorlar. Her aşamasında bir binanın mesulü var. Dışındaki boyasına değin.Her binaya sorumluluk sahibi tutuyor. doğru değin sorumluluk sahibi kişi oluyor.Bu konuda asla hoşgörü tanımıyorlar” diye konuştu.

Hükümet olarak son 14 yılda cet yadigarı eserlerin ihya edilmesi konusunda tedbirli incelemeler yürütüldüğünü belirten Başbakan Şimşek, “Onun için de özel düzenleme yaptık. Yani alınan vergilerin bir kısmını o amaca yönelik kullanım mecburiyeti getirdik. Bu şekilde 5 binin üstünde tarihi eserimizi ihya ettik, yeniledik, pırıl pırıl oldu” dedi.

“DIKEY MİMARİ ARAMIZDAKİ BAĞLARI ZAYIFLATIYOR”

Son dönemde güzel binalar yapılmasına karşın bizzat düşey mimariye karşıyı olduğunu aktaran Başbakan Binali Şimşek “Dikey mimari insanları yalnızlaştırıyor. Aramızdaki bağları zayıflatıyor. Binada 50 aile yaşıyor lakin kimse bir birini tanımıyor. Bu bizim kültürümüz değil. Bizim kültürümüz ortak yaşam. Acıyı da sevgiyi de mutluluğu da birlikte yaşamak” ifadelerini kullandı.

“Geçmişimizi geleceğe içeren hoş bir bina yapalım”

Tarihi eserler konusuna değinen Başbakan Binali Şimşek, sit konusuna görünüm açısının gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı. Tarihi eseri gözetmek ona dokunmamak anlamına gelmediğini açıklayan Başbakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü, ” ’Efendim Haydarpaşa Garı’nı filanca işe kullanacaklar.’ Haydarpaşa Garı her işe kullanılır. Ne var bunda? Dışında duruyor güzel biblo gibi, içeriye de kütüphane yap, kültür merkezi yap, galeri yap. Her türlü kültürel, sosyal faaliyetin yapılabileceği, 24 saat hayat alanı haline getirecek, insanların gece-gündüz gelip gideceği yer olsun. Acilen in cin top oynuyor. Kim laf etse, anında ’Tarihi Haydarpaşa Garı’na söz ettirmeyiz, el sürdürtmeyiz.’ El sürdürtmeye sürdürtmeye ora da bir gün elden çıkacak haber vereyim. İşte Taksim Atatürk Kültür Merkezi… Ne özelliği var o binanın? Bitmiş, Atatürk’ün adını taşıyor eyvallah ama fazla daha hoş bir mimari yapı olabilir. Diyoruz ama, ’Onu kaldıralım, o alanı da genişletelim, kimliği olan, dört köşe cam giydirme bir yapı yerine bizim kültürümüzü, tarihimizi, geçmişimizi geleceğe taşıyan hoş bir bina yapalım.’ Bunda ne var?”

“HEDEFİMİZ ÜLKEMİZDE TERÖRÜ GÜNDEMİMİZİN EN ALT SIRALARINA İNDİRMEK”

Doğu’da terör olayları sebebiyle 36 bin ağır hasarlı yapı olduğuna değinen Başbakan Şimşek “TOKİ yeninden planlama yaptı. 1 yılda büyük kısmı teslim edilecek. Bir lahza önce hedefimiz, amacımız, ülkemizde bu terörü gündemimizin en daha aşaği sıralarına indirmek. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bazıları, ’Efendim, oturun konuşun, niye böyle konuşuyorsunuz’ gibi laflar ediyor. Neyi konuşacağız arkadaşlar? Adamlar bölmek istiyor memleketi, neyi konuşacağız? Bölücülerle neyi konuşacağız? Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğü açık havada konuşacak hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.

“1,8 MİLYON HEKTARDAN FAZLA YEŞİL BÖLGE KAZANIMI YAPTIK”

14 sene içinde 4 milyar ağaç dikildiğini sözlerine ekleyen Başbakan Şimşek, “Türkiye yeşil bölge bakımından çoğaltma sağladı. 1,8 milyon hektardan arti 14 sene içinde yeşil bölge kazanımı yaptık. ’4 milyar’ diyor Veysel Hoca, ben de diyorum ’Nereden biliyorsun?’ ’İnanmayan saysın’ diyor. Biz de sayamayacağımız için dediğine itibar etmek durumundayız” diye konuştu.