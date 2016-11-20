Yıldırım metrosu 2017de start alacak

Şimşek’da 9 kilometrelik hatta 600 milyon liraya mal olacak metronun inşaatına 2017’de başlatmak istediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’ya yardım veriliyor. Biz de metrolar için Ankara’dan yüzde 50 destek istiyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yıldırım ve devamında Osmangazi ve Nilüfer’e uzanacak raylı sistem çalışmalarında kaynak sıkıntısı olduğunu, bu çalışmalara bir lahza önce açmak için de Ankara’dan takviye beklediklerini ifade etti.

Gökdere’den başlayarak Beyazıt Caddesi, Davutkadı, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Baruthane, Değirmenlikızık, Tezok, Siteler, Şevket Yılmaz Hastanesi ve Mimar Sinan Bursaray istasyonuna bağlanacak 9 kilometrelik yeraltından gidecek metro hattına 2017 yılında start tahsis etmek istediklerini vurgulayan Başkan Altepe, “Daha önceki projelerimizde Şevket Yılmaz Hastanesi’ne gidiyordu. Bunu Mimar Sinan Bursaray istasyonuna bağladık. Yıldırım’ın yeni metrosuyla ilgili çalışma ve projeler sürüyor. Ankara ile görüşme içindeyiz. Bir yanlamasına projeler yapılırken bir lahza önce de başlatılması yolunda Ankara’nın desteğini almamız lazım. Bakanımız, milletvekillerimiz alternatif egzersiz yapıyor. Yarı bedeli Ankara’dan desteklenmesini istek ediyoruz. 2017 içinde faaliyete başlayalım istiyoruz. Destek olursa daha sonraki metro adımları, yapacağımız yer altı yatırımları ve öteki hatlarımız çabuk şekilde gerçekleşir” diye konuştu.

Yıldırım metrosunun 600 milyon liraya mülk olacağını anlatan Başkan Altepe, “Herşey bizim üzerimizde. Biz yine de çözmeye uğraşıyoruz. Hiç bir yatırımı aksatmamak istiyoruz. Oysa öteki yana da yeni metro hatlarını başlatmaya çalışıyoruz. Hükümet bir takım konularda İstanbul, Ankara, biraz İzmir ve Antalya’ya takviye veriyor. Biz de yeni ulaşım yatırımlarımız için takviye istedik” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, Yıldırım’ın hayata geçirilmesinin arkasından Osmangazi’de Çekirge benzer yeni bir metro ve daha ardından Nilüfer’de yeni bir metro hattının planlandığını sözlerine ekledi