– Çubuklu okçular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya alarak Ankara ikincisi oldu

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı Yıldırım Okçuluk Sonbahar Turnuvası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, takım halinde Ankara ikincisi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Ankara İl Temsilciliği’nin desteği ve Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’nün organizasyonuyla merkez Yenimahalle ilçesinde düzenlenen turnuvaya katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, ikinci kez katıldığı turnuvada ikinci oldu.

Katıldıkları ikinci turnuvadan da başarı elde etmenin sevindirici olduğunu söyleyen Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı Antrenörü Murat Arıöz, hedefleri olan Türkiye Şampiyonasına adım adım ilerlediklerini belirtti.

İkindi defa katıldıkları turnuvadan elde ettikleri başarıyı tüm ilçe halkına armağan ettiklerini söyleyen Arıöz, “Turnuvaya küçükler ve gençlerde 10 öğrenci ile katıldık. Ankara genelinden 5 kulüp ve 130 sporcunun katıldığı turnuvada yapılan zorlu müsabakalar neticesinde başarılı olan sporcularımızla gurur duyuyorum. Başta sporcularımıza ve onlara her daim destek olan ailelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Arıöz, turnuvaların Türkiye Şampiyonası’na katılmak için ön hazırlık niteliğinde olduğunu sözlerine ekledi.