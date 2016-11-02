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Yıldırımda su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına tarafından, Yunus Emre Mahallesi’nin Yunus Emre Caddesi ile Sevinç Caddesi’nin güneyinde kalan kesimi, Kazım Karabekir Mahallesi Şans Caddesi’nin güneyinde kalan kesimi ve Vatan Mahallesi’nin Vatan Caddesi’nin doğusunda kalan kesimi.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 17:29
yildirimda-su-kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına tarafından, Yunus Emre Mahallesi’nin Yunus Emre Caddesi ile Sevinç Caddesi’nin güneyinde kalan kesimi, Kazım Karabekir Mahallesi Şans Caddesi’nin güneyinde kalan kesimi ve Vatan Mahallesi’nin Vatan Caddesi’nin doğusunda kalan kesimi ile civarında 3 Kasım Perşembe günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. 

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