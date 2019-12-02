Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
SİVAS (AA) – Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yakın zamanda sezonun açılması bekleniyor.
BENZER HABERLER
-
Gölbaşı Belediyesinden ücretsiz diş sağlığı hizmeti
-
5. Üniversitelerarası Karting Turnuvası
-
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
-
Sodexo’da üst düzey atama
-
Konya'nın yaylaları kar yağışı ile beyaza büründü
-
Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.