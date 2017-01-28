Yıldız Dağı uluslararası müsabakalara hazı hale gelecek

SİVAS (AA) – Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nin, kapasite artırma ve iyileştirme çalışmaları sonucunda ulusal ve uluslararası müsabakalara hazır hale geleceği belirtildi.

Sivas Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı’nın kayak açısından yeni ve geniş bir merkez olduğunu söyledi.

Gül, “Yatak kapasitesini iki katına çıkaracağız. Önümüzdeki yıllarda da artık ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir pist, dağ ve tesis olmasını istiyoruz. Bu anlamda Yıldız Dağı, konuklarını ağırlamaya, müsabakalar yapılmasına hazır, eksiklerini tamamlamış, güvenilir, fiyatları uygun, rekabet edebilecek bir duruma geldi.” diye konuştu.

Çevre illeri ve İstanbul’daki Sivaslıları da buraya çekmeyi planladıklarını ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gül, “Tokat ve Yıldız Dağı arasındaki yolun, karayolu ağına alınıp yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretçiyle ilgili çok büyük bir sıkıntımız yok, kapasiteyle ilgili sıkıntımız var. Kapasiteyi artırdıktan sonra diğerlerinin hepsi olacak.” ifadelerini kullandı.

Gül, merkezde, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir standart yakalamak istediklerini yineleyerek, şunları kaydetti:

“Alt yapı olarak buna hazırız sadece müsabakaların yapılması gerekiyor. Bu yıl küçük çapta iki müsabaka yapılacak. Gelecek sezon daha iyisini yapacağız. İrtifa merkezinin tamamlanmasıyla sporcuların kamp ve müsabaka yapabileceği bir yer olacak. Yıldız Dağı’nın yazın da kullanılmasını arzuluyoruz. Yazın piknik yapılabilecek bir alan var. Yıldız Dağı, hem Sivas’ın hem Türkiye’nin bir değeri. Özellikle güvenlik, ulaşım, fiyat anlamında diğer tesislerden daha iyiyiz. Buranın 12 ay yaşanılabilir bir yer olmasını arzuluyoruz.”