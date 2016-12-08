Yıldız Dağı yeni sezona hazır

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde, yeni sezonda vatandaşlara ve kayakseverlere hizmet vermek için çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Kaya ve İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, merkezde yapılan çalışmaları inceledi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin yeni sezona hazır olduğunu ve kayakseverleri beklediklerini belirten Mehmet Nebi Kaya, “Sivas’ın parlayan yıldızı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nde yeni sezon için yapılan hazırlıkları yerinde inceledik. Merkezimizde 20’si teknik personel olmak üzere toplam 100 kişi ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, Sivas’tan ve şehir dışından gelecek kayakseverleri ağırlamak için çalışıyoruz. Merkezimizde yeni sezonda karlama sistemlerimiz çalışıyor. Artık kar yağmasa bile hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi pistlerin karla kaplanmasına yetecek.” ifadelerini kullandı.

Yıldız Dağı’nda kayak yapmak için herhangi bir eksiğin olmadığını, kayakseverleri ve Sivaslı vatandaşları merkeze beklediklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

“Yıldız Dağı’nda kalmak isteyen vatandaşlarımız için otellerimiz var. Bölgede bu otellerin sayısının artırılması gerekiyor. Yıldız Dağı’na hem Sivas’tan hem de Sivas dışından otel ve yatırım yapmak isteyen iş adamlarımızın talepleri söz konusu. Önümüzdeki yıllarda bölgedeki yatak sayısını artırarak, Sivaslı vatandaşlarımıza ve ülkemizdeki kayakseverlere en iyi hizmeti vereceğiz. Gittiğimiz her platformda Sivaslılar bize, Yıldız Dağı’nda sezonun ne zaman açılacağını soruyorlar. Tabii ki bu ilgi burada kayak yapmanın güzelliğini yaşamış olmaktan geliyor. Bütün Sivaslıları ve kayakseverleri, tarihini önümüzdeki günlerde duyuracağımız yeni sezon açılışı için Yıldız Dağı’na davet ediyoruz. İnşallah yeni sezonu açılışını vatandaşlarımız ve ilimizin değerli protokolü ile gerçekleştireceğiz. Karın getirmiş olduğu bu güzelliği hep birlikte yaşayacağız.”