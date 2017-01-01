Yıldız Dağı'nda “Valilik Kupası Kayak Yarışmaları” düzenlendi

– Sivas Valisi Gül: “Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara gidecek ve altın madalyalar alacak. Sivas’ta bunun altyapısının olduğunu görüyoruz.”

SİVAS (AA) – Sivas’ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde “Valilik Kupası Kayak Yarışmaları” düzenlendi.

Valilik tarafından Yıldız Dağı’nda organize edilen programda, kayaklı koşu, snowboard ile alp ve kuzey disiplini kategorilerindeki yarışlara 110 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Sivas Valisi Davut Gül ve diğer il yöneticileri tarafından verildi.

Gül, yarışmaların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Valilik Kupası Kayak Yarışmaları”nın ikincisinin düzenlendiğini söyledi. Dört kategoride yapılan yarışlara 110 sporcunun katıldığını belirten Gül, tüm sporculara teşekkür etti.

Sporcuların büyük kısmının geçen yıl Sivas Valiliği tarafından açılan kurslara katılan sporcular olduğunu aktaran Gül, “İnşallah bu sene de öğrencilerimizin içerisinden 2 bin 58 kişiye yarı yıl tatilinde kayak eğitimi aldırarak gelecek yıllarda onların içerisinden isteyenlerin ve yetenekli olanların bu tür müsabakalara katılmalarını arzuluyoruz.” dedi.

Bu tür yarışların ve eğitimlerin devam ettiği sürece Sivas’ta bir kayak altyapısı oluşacağını vurgulayan Gül, “Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara gidecek ve altın madalyalar alacak. Sivas’ta bunun altyapısının olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

Programa Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Zihni Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Merkeze gelen vatandaşlar kayak yaparak ve kızak kayarak günün tadını çıkarttı.