Yıldız Entegre, taş dokuyu ağaçla buluşturdu
İSTANBUL (AA) – Yıldız Entegre, taş dokuyu ağaçla buluşturduğu yeni bir ürün gamı hazırladı.
Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, İnovatif bir şirket olarak teknoloji ve tasarımı aynı potada buluşturan Yıldız Entegre, yeni taş yüzeyini sektöre sundu.
Yıldız Entegre, mermer, taş ve düz desenlere yeni taş yüzeyini uygulayarak, taş yüzey dokusunu ağacın sıcaklığı ile buluşturuyor.
Yıldız Trend markası altındaki mdflam ve suntalam ürünlere uygulanan taş yüzey ile ortaya çıkan ürünler, yaşam alanlarına modern ve eşsiz bir ruh katmasıyla dikkati çekiyor. İlk aşamada 20 lam desenine uygulanacak olan taş yüzey, mdflam ve suntalam ürün grubunun kullanıldığı her noktada tasarımcı ve mimarların beğenisini alıyor.
Tüm yaşam alanlarında geniş bir kullanım alanına sahip olan Yıldız Trend markası altındaki mdflam ve suntalam ürün grubu, portföyüne giren taş yüzeyi ile yaşam alanlarındaki denge ve uyuma özgün stiliyle eşlik ediyor.
– "İnovatif bakış açımızla sektöre değer katıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, "Yeni Taş Yüzey ile üretilen ürünlerimizi, Yıldız Entegre'nin inovatif bakış açısının bir eseri olarak görüyoruz. Tüm üretim ve iş süreçlerimize teknolojik gelişmeleri dahil ettiğimiz günümüzde, sektörümüzü bir üst seviyeye çıkaran ürünlere imza atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Şahin, ürünlerini "Ağacın İzinde" vizyonuyla tasarlamaya ve üretmeye başladıklarını belirterek, yeni dönemde iş ortaklarını da dinleyerek tasarımdaki yenilikçi yaklaşımları yakından takip ettiklerini ve sektöre değer katacak yenilikleri bu yaklaşımlar çerçevesinde belirlediklerini kaydetti.
Şahin, "İşte bu vizyonla taş dokuya sahip ürünlerimizi tüm müşterilerimizin kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Mermer, taş ve düz desenlere uygulayacağımız yeni taş yüzeyin tüm yaşam alanlarına yeni bir ruh katacağına inanıyoruz. Sunduğumuz geniş ürün ve renk gamı ile hayallerin gerçekleşmesine olanak tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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