ÇANKIRI (AA) – Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, Avrupa Boks Şampiyonası’nda 11 madalya kazandıklarını belirterek, “Kazandığımız her madalyayı 15 Temmuz’da şehit olan abilerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize armağan ediyoruz. Her atılan yumruk, şehitlerimiz içindi.” dedi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19-27 Eylül tarihlerinde Ordu’da düzenlenen şampiyonanın kendileri açısından oldukça güzel geçtiğini söyledi.

İyi bir takımla şampiyonaya gittiklerini dile getiren Çınar, “Ekibimde antrenör olarak yer alan Ramazan Ballıoğlu, Ahmet Gündüz, Esra Kaçmaz, Yavuz Kılıç ve Mehmet Ali Cıncık ile şampiyona öncesi yaklaşık 3 ay kamptaydık. Şampiyonada Yıldız Milli Takımı olarak ülkemize 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandırarak bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Takım olarak da Rusya’nın ardından ikinci olduk. Ülkemize böyle bir mutluluk yaşattığımız için biz de çok mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Haklı bir gurur yaşadıklarını vurgulayan Çınar, “Ülkemize 11 madalya kazandırmanın haklı gururunu yaşıyorum. Şampiyonada 3 defa İstiklal Marşı’mızı okuttuk. Bir o kadarını da kıl payı kaçırdık. Kazandığımız her madalyayı 15 Temmuz’da şehit olan abilerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize armağan ediyoruz. Her atılan yumruk, şehitlerimiz içindi.” ifadelerini kullandı.

Ordu Durugöl Spor Salonu’nda 21 ülkeden 200’e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye 6 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 17 madalyayla ikinci olarak tamamladı. Rusya ise şampiyona sonunda 20 madalyayla ilk sırada yer aldı.