Yıldızeli İHL öğrencilerinden güreşte büyük başarı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bingöl'de yapılan serbest güreş müsabakalarında büyük başarı göstererek, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan imam hatip liseleri arası güreş müsabakalarında Yıldızeli ilçesini Anadolu İmam Hatip Lisesinden 4 öğrenci temsil etti.
Bingöl’deki serbest güreş müsabakalarında sıkletlerinde Berkay Gür birinci, Burak Akar ikinci ve Cebrail Üzümcü ikinci, İsrafil Göktaş üçüncü oldu.
Bu sonuçların ardından Sivas'a başarıyla dönen sporcular, nisan ayında İstanbul’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
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