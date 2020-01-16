Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde “kış kurtarma” tatbikatı
ÇANKIRI (AA) – Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde "kış kurtarma" tatbikatı yapıldı.
Çankırı ve Kastamonu Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği çığ düşmesi, kayakçıların ormanda kaybolması ve teleferik arızası nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Çankırı AFAD Arama ve Kurtarma ekip amiri Hakan Köroğlu, burada yaptığı açıklamada, kış şartlarında herhangi bir olumsuz olaya karşı yapmaları gereken işlerin komple tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tatbikata 124 personel, 11 kurum ve 34 araçla katıldıklarını belirten Köroğlu, "Senaryomuz, Yıldıztepe Kayak Tesisi’nde meydana gelen bir çığ düşmesi olayı ve teleferiğin durması sonucu durum Çankırı AFAD İl Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bunun üzerine ekip arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapıp Çankırı ve Kastamonu’daki ekiplere haber vererek 46 dakikalık bir sürede Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne gelmişlerdir." dedi.
Senaryo gereği kurtarma operasyonlarını eksiksiz olarak yerine getirdiklerini anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:
"Tatbikatımızın planını bir aydır yapıyoruz. Bu tatbikatlarımızı her yıl düzenli olarak yapmaktayız. Geçmiş yıllarda bu tatbikatın aynısını Kastamonu kısmında yaptık. Bu yıl da Yıldıztepe tesislerinde yaptık. Bir aydır bu tatbikata çalışıyoruz. 3 gündür de bütün ekiplerin katılımıyla provasını yaptık. Tatbikatımız çok şükür kazasız belasız istenildiği amaca uygun şekilde gerçekleşmiştir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canıgönülden kutluyoruz."
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Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde “kış kurtarma” tatbikatı
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