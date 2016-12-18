Yıldıztepe'de kayak sezonu başladı

ÇANKIRI (AA) – Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe’de sezon açıldı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, erken yağan karın bölgede sevinçle karşılandığını söyledi.

Yıldıztepe’nin birbirinden özel pistleriyle Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Yelken, “Kayak merkezimize ilgi her yıl artıyor. Geçen yıl 10 bine yakın günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyorduk. Bu sene, bu rakamın üzerine çıkmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Mehmet Emin Yelken, kayakseverlerin bölgeye gelmeye başladığını belirterek, “Karın erken yağmasına bağlı olarak bu sene kış sezonu geçen yıllara göre bir ay erken açıldı. İnsanlar buraya akın etmeye başladı. Pistlerimiz, kafeteryalarımız dolup taşıyor.” ifadesini kullandı.

Ankara, Çankırı ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerden amatör ve profesyonel kayakçıların Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne geldiğini kaydeden Yelken, sezonun erken açılmasının hem kayakseverlerin, hem işletmecilerin hem de kayak antrenörlerinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Mehmet Emin Yelken, Yıldıztepe’de şu anda 60-70 santimetre kalınlığında kar olduğunu ifade ederek, bütün pistlerin açık ve çok rahat kayak yapılabilecek durumda olduğunu belirtti.