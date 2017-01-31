Yıldıztepe'de tatil dönemi yoğunluğu

ÇANKIRI (AA) – Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe’de, tatil dönemindeki yoğunluk sürüyor.

Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, sezon boyunca İstanbul, Ankara, Amasya, Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta olmak üzere birçok ilden kayakseverleri ağırlıyor. Kış döneminde günübirlik ziyaretçilerin de geldiği kayak merkezine ilgi, tatil dönemlerinde üst seviyeye çıkıyor.

Yıldıztepe Kayak Merkezi’ndeki otelin işletmecisi Adem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlere göre yoğunluğun bu sezon erken başladığını ve halen devam ettiğini söyledi.

Ilgaz Dağı’nın eteklerinde yer alan Yıldıztepe’nin hızla geliştiğini dile getiren Can, “Hükümetimizin yatırımları ile burası nezih bir turizm alanına dönüştü. Yeni projelerle daha da iyi hale gelecek. Yıldıztepe, İsviçre’nin Alpler’ini aratmayacak bir yer. Kar özelliği açısından oldukça iyi.” dedi.

Yıldıztepe’yi dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Can, “Kayak merkezimizi hem ülke geneline hem de dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Bugünlerde Yıldıztepe’ye hafta sonları 3 bin ziyaretçi geliyor. Tanıtımla bu sayıyı daha da yukarıya çıkaracağız.” diye konuştu.

Can, kayak merkezinin orman içerisinde olduğuna dikkati çekerek, “Yıldıztepe çam ağaçları arasında bulunan bir kayak merkezi. Buraya gelen kayakseverler, milli parkımızda piknik yapabilir, Türkiye’nin en uzun zıpline (kaytel) hattında kayabilir, telesiyejle tur atıp muhteşem manzarayı izleyebilir.” ifadesini kullandı.