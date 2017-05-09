Yıllar önce sakladığı paraları bulduğuna sevinemedi

Yıllar önce biriktirdiği paraları evini taşırken bulan Resmiye Kocaman (55) adlı kadın tedavülden kalkan paraları bulduğuna sevinemedi. Sakladığı paraları taşınırken bulduğunu ama bulduğuna sevinemediğini kaydeden Kocaman, “Taşınırken bu paraları bulduğuma sevinemedim, hala daha sevinemiyorum, fazla üzülüyorum. 10 tane 100 bin liralık banknot biriktirmiştim. Konut alacaktım, unutuldu kaldı. Taşınırken ortaya çıktı. Bankalara da gittim ama bana tezgâhtar olmadılar. Fazla mağdurum. Tüm bankalara gittim, İstanbul’daki bankalara gittim bana asistan olmadılar” dedi.

“Şiddet zamanımda bulamadığıma üzülüyorum”

Merkez Bankası’na parayı vermeye hazırlanmış olduğunu da kaydeden Kocaman, “Geçerli paralarla değiştirilmesi talebim var. Ben bu paraları bitmiş bulamadığım için fazla üzüntülüyüm. Zor zamanımda bulamadığım için hala daha üzülüyorum. Ben 22 yıl kirada oturdum keşke o paraları bulaymışım da birkaç tane ev alaydım kendime. Bu paraları merdiven altında bir yerim vardı. Lüzumlu olmayan eşyaları oraya koyardım. Taşınırken bir baktım bir paketin içerisinde buldum ve bulduğuma sevinemedim. Nereden çıktınız, dedim, vakit geçti dedim, belediye başkanına da gittim kimse bana asistan olmadı. Gece uykularım kaçtı, Cumhurbaşkanımız ne olur bana tezgâhtar olsun. Fazla şiddet durumdayım. Tedavi elde etmek istiyorum olamıyorum” diye konuştu.

Serdar Şahin

