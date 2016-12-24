Yılmaz Bulut'un cenazesi defnedildi

ANKARA (AA) – Başkentte, dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Bulut’un (35) cenazesi toprağa verildi.

Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ve AK Parti teşkilatı üyeleri ile Bulut’un yakınları katıldı.

İki çocuk babası olan Bulut’un eşi Özlem ile kızı Nisa, cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak ağladı.

Yılmaz Bulut’un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.