Yine devretti… Milli Piyango Süper Loto 18 Mayıs 2017 perşembe çekiliş sonuçları

Süper Loto 18 Mayıs 2017 Ulusal Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 500. defa çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar emin olur olmaz saat 21:30’dan itibaren çekiliş sonucu sitemizde olacaktır…

İŞTE SÜPER LOTO 18 MAYIS 2017 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

05 06 11 15 41 47

SÜPER LOTO 18 MAYIS 2017 (DETAYLI) SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Benzer kolonda 1’den 54’e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için benzer kolon içerisinden asgari üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE VAKIT ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN FAZLA ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok meydana çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13’er defa çekildi. sonradan ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12’şer defa ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su asıl dek hiçbir 4’lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere tarafından 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak görünüyor. Yan bu her bir sütun başına olan olanak. 25 milyon 827 bin 165’i oynadığınız sütun sayısına bölerseniz başlıca tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.