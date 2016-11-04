Yok olmaya yüz tutmuş keçe sanatını yaşatıyor

Hayvansal liflerden çoğunlukla yünün ısı, nem, basınç altında, sabun, yağ, asit yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan keçenin tarihi tozlu sayfalarını karışmaması için mücadele belirten Emekli Ceset Eğitim Öğretmeni Emel Oğuz, Gördes Kaymakamlığı ve Gördes Belediyesi’nin desteğiyle, “Geçmişten Geleceğe Geleneksel Keçe” adlı bireysel sergisini, Gördes Belediyesi Kültür Sarayı’nda açtı. Açılışa, Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İlçe Garnizon Komutanı J. Yzb. Selim Kasacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Güvenlik Amiri İsmail Çelebi, millet kurum amirleri ve fazla sayıda yurttaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin gerisinde sergi hakkında açıklamalarda bulunan Emel Oğuz, “Keçe değil olmaya yüz tutan el sanatı olduğu için onu yaşatabilmek namına, geçmişten geleceğe taşıyabilmek namına böyle bir çalışma gerçekleştirmek istedim. Keçeyi büyük ustamız Mehmet Bilgiç ve onun öğrencisi olan Açlık Karagöz’den eğitim alarak öğrendim. İkisinin katkılarıyla bugünkü seviyeme ulaştım.” dedi.

Birincil bireysel sergisini Salihli’de, ikincisini ise Gördes’te açtığını kaydeden Oğuz, İstanbul’da da birçok karma sergiye katıldığını söyledi. Oğuz, keçe sanatının yaşatılması ve geleceğe aktarılması için katkı maddesi sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Orta Asya’dan Anadolu’ya değin zaman gelen el sanatlarından biri olan keçeciliği yaşatılması gerektiğini ifade eden İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Alim, “Keçecilik, geleneksel anlamında daha fazla ihtiyaçları onarmak nedeniyle kullanılan bir ürün, şuanda gezdiğimiz sergide gördüğümüz kadarıyla bu sanatı ayrı sanatlarla buluşturmak öbür objeler şeklinde tasarlayıp göstermek mümkün, bu konuda çalışmalarını ilçemizde sergileyen Emel Oğuz, hanım efendiye teşekkür ediyoruz ve sanat yaşamında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Sözlerine Emel Oğuz’u tebrik ederek başlayan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise “Bizim köyden bildiğimiz keçe, bizim zamanımızda kepenekti, yerde kilimdi, halıydı fakat acilen hayatımızın her alanında her safhasında kullanılabilecek ışık halkası gelmiş, Geçmişten geleceğe inşallah bu keçe sanatı yaşatılacak. Unutulmaya yüz tutmuş bu keçeyi Emel bayan da yaşatmaya ve gelecek nesillere taşımaya çalışıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu serginin açılmasında emeği geçen ve katkı karşılayan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bunu ülke genelinde hatta uluslar arası boyutta böyle bir serginin açılmasını istiyoruz ve bekliyoruz.” dedi.

Sergide, sadece keçe kullanılarak hazırlanan kadınlara özel kıyafet ve aksesuarlar ile tablolar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide bulunan 88 eserin 5 Kasım Cumartesi gününe dek sergileneceği belirtildi.