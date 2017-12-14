Yola fırlayan genç kız ölümden döndü Rusya’da iki aracın arasından sağına soluna bakmadan hızla yola çıkan genç kız, seyir halindeki otomobili görünce koşup kurtulmaya çalışsa da kazayı engelleyemedi. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen kız, ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kıza şans eseri bir şey olmazken, kaza anı otomobil kamerasına böyle yansıdı.