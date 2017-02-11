Yolcu otobüsünde bir kilogram metamfetamin ele geçirildi

– Kırşehir’de polisin yaptığı uygulamada yolcu otobüsüyle bir kilogram metamfetamin maddesini İstanbul’a götürmeye çalışan İran ve Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, bir kilogram sentetik uyuşturucu maddesi metamfetamin ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin’den İstanbul’a uyuşturucu madde sevkıyatı yapıldığı bilgisi üzerine Kırşehir-Kırıkkale karayolu Özbağ beldesi yakınında uygulama başlattı.

Ekipler, uygulama esnasında 8 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Mardin’den geldiği belirlenen otobüsteki Afganistan ve İran uyruklu 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, zanlıların üzerinde ve otobüsün bagajında ve arama yaptı.

Bagajdaki aramada, iki ayrı valizde bir kilogram sentetik uyuşturucu maddesi metamfetamin bulan ekipler, Afgan uyruklu Akam Shamatı ve İran uyruklu Samıholla Shınvari’yi gözaltına aldı. Zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

İki şüphelinin yurda kaçak yollarla sokulan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan metamfetamin maddesini İstanbul’a götürmek üzere yolcu otobüsüne bindikleri öğrenildi.