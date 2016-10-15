Yolda bulduğu çek ve senedi zabıtaya teslim etti

– Sivas’ta bir vatandaş, yolda bulduğu 100 bin liralık çek ile 58 bin liralık senedi zabıta ekiplerine teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı

SİVAS (AA) – Sivas’ta bir vatandaş, yolda bulduğu 100 bin liralık çek ile 58 bin liralık senedi zabıta ekiplerine teslim etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Divriği’de yaşayan 75 yaşındaki Yusuf Koçkaya traktör almak için Sivas’a geldi.

Koçkaya, yanında getirdiği zarf içerisindeki 100 bin liralık çek ile 58 bin liralık senedi kaybetti. Cebindeki zarfı düşürdüğünü anlayan Koçkaya daha önce gittiği yerleri dolaşarak zarfı aradı. Bir sonuç alamayan Koçkaya, Divriği’ye döndü.

Atatürk Caddesi’nde akşam saatlerinde Yusuf Koçkaya’nın düşürdüğü zarfı bulan Metin Gökay (48) ise bunu Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Zabıta memurları yaptıkları araştırma sonucu önce çeki yazan firmaya, ardından çek ve senetlerin sahibi Yusuf Koçkaya’ya ulaştı.

Tekrar il merkezine gelen Koçkaya, Zabıta Müdürlüğünde zarfı bulan Metin Gökay’dan, kaybettiği 158 bin lira değerindeki çek ve senedini teslim aldı.

Yaşadığı olayı anlatan Koçkaya, zarfı bulan Gökay’a ve kendisine ulaşarak bunu teslim almasını sağlayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta Amiri Nazir Yıldız ise, bulunan eşyaları korumak ve sahibine teslim etmekle yükümlü olduklarını belirterek, duyarlı davranışından dolayı Metin Gökay’a ve emeği geçen zabıta memurlarına teşekkür etti.