Yoldan geçenler 1 dakikalığına engelli oldu

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Bir Adım Farkındalık” etkinliği kapsamında yoldan geçen vatandaşlar, 1 dakikalığına görme ve bedensel engelli oldu.

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde Çankırı Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve yoldan geçen bazı vatandaşlar, gözlerini kapatıp bastonla sarı çizgileri takip edip yürürken, bazıları da tekerlekli sandalye kullandı.

Etkinliğin ardından RAM yetkililerine teşekkür eden Yazıcı, insanların engelliler konusunda çok daha duyarlı olmaya davet ederek, “İnsanlar kendi hayatlarını yaşarken diğer insanların hayatlarıyla ilgili de mutlaka farkındalıklarını en üst düzeyde tutup empati geliştirmesi gerekiyor. İster engelli olsun, ister engelsiz olsun, bütün insanlara karşı, onların yaşam alanlarına karşı sorumlu olmak hem hukuki hem de insani görevimizdir.” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yazıcı, “Biraz önce görme engelli bir arkadaşımız binaya giriş yaptı. Bu hissiyat yaşanmadan anlaşılacak bir hissiyat değil. Herkesin engellilere karşı yoğun bir şekilde empati yapıp onlara karşı elinden geldiğince hassas davranması gerekiyor.” diye konuştu.

RAM Müdürü Çelebi Çağlayan ise farındalığı artırmak için bu etkinliği yaptıklarını ifade ederek, insanların zaman zaman yaşadığı zorlukları anımsattı.

Çağlayan, “Engelliler de gündelik hayatta birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor. Görme ve bedensel engellilerin yaşadığı sıkıntıları göstermek için ufak da olsa bir uygulama yaptık. Milli Eğitim Müdürümüz, yoldan geçen vatandaşlarımız ve personelimiz bu etkinliğe katıldı. Biz, diğer hizmetlerin yanı sıra engellilere yönelik hizmetler de üreten bir kurumuz. Engellilere yönelik farındalık oluşturmada bizim de payımız olsun istedik.” ifadelerini kullandı.

Uygulamaya katılan Rümeysa Ünal Kaya da gözlerini bandajla kapatıp bastonla sarı çizgiler üzerinde yürümeye çalıştığını söyledi.

Herkesin engellileri anlamak için bu uygulamayı yapması gerektiğini vurgulayan Kaya, “Gözlerim kapalıyken çok güvensizdim, kaygılandım. İyice anlayabilmek için bandajın içerisinde gözümü kapattım. Karanlıkta baston yeterli olmuyor o nedenle ellerimle etrafı kontrol ettim. Bu farkındalığı toplumun her kesiminde artırmak gerekiyor. ” dedi.