Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanı iken Kars ziyaretinde Kars’ın 3G’si dediği, “Gar, gış, gıyamet” kar yağışıyla başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece daha etkili olan kar yağışından nedeniyle yollar buz pistine dönerken, fazla sayıda vasıta kaydı, kayan araçları hareket ettirmek ise baskı oldu.

“Yollar buz pistine döndü”

Kars’ta son bir haftadır etkin olan Sibirya soğukları yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece etkili olan kar yağışı aniden etrafı beyaza bürüdü. Atatürk Caddesi’nde yollar buz pistine döndü. Buzlanan yollarda kayan araçlar ise sürücülerine güç anlar yaşattı. Kayan araçların hareket ettirmek ise vatandaşlara kaldı. Vatandaşlar araçları iterek hareket ettirdi.

“Üniversite öğrencileri bol bol kaydı”

Kar yağışının etkin olduğu Kars’ta, kar yağışı en çok gençleri sevindirdi. Bir grup üniversite öğrencisi Karadağ Caddesi’nde bu tutan kaldırımda gönüllerince kaydı. ara sıra vakit düşen gençler, tekrar kalkarak kaydı. Bazı gençler ise altlarına koydukları poşetler ile kaydı. Gece geç saatlere dek kayan gençler, “Kaymak fazla güzel bir duygu. Bu duyguyu 3 yıl önce de tatmıştım. Karslı değilim, İzmir’den geldim. Düşmezsek, birada profesyonelleştirsek fazla hoş olacak. Caddenin sonuna kadar kayacağımıza inanıyorum. Fazla hoş eğleniyoruz. İçimizde Iğdırlı var, Ardahanlı var, öteki arkadaşlar Karslı, ben İzmirliyim. Hayatımda hiç kayak yapmadım. Lakin seviyorum” diye duygularını dile getirdi.

Birlikte kaydıkları arkadaşları yeni tanıdığını ifade eden üniversite öğrencisi, “Fazla hoş bir duygu. Burada kayıyorduk. Arkadaşlarla yeni tanıştık. Arkadaşlarda Karslı, öyle hiç birbirimizi tanımadığımız halde çok güzel bir davet oldu. Kars’ı seviyoruz” dedi.

Kar yağışının devam ettiği Kars’ta belediye ekipleri ise buzlanan caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise buzlanan caddelerde sürücüleri titiz olmaları konusunda uyardı.

Işık Çapanoğlu

