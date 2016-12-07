SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Mesut Bakkal, kırmızı-beyazlı ekibin hedefinin şampiyonluk olduğunu ve bundan geriye dönüşlerinin olmadığını söyledi.

Bakkal, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde bu hafta sahalarında Göztepe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarına belirtti.

Son iki haftada Eskişehirspor ve Giresunspor maçlarını kazandıklarını anımsatan Bakkal, “Göztepe maçıyla galibiyetimizi taçlandırmak istiyoruz. Taraftarlarımızı bu karşılaşmaya bekliyoruz.” dedi.

Takımının son iki haftada iyi oynadığını ve galibiyetler aldığını aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

“Göztepe maçı zor bir maç ama geldiğimiz noktada oynadığımız oyunla ve seçtiğimiz oyuncu grubuyla inşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz şampiyonluk yolu, gidişatımız belli ve artık bundan geriye dönüşümüz yok. İnşallah yakışanı yapıp ipi göğüsleyeceğiz. İlk devre hedefimiz 30 puan, bunu gerçekleştirip, ikinci devreye çok iyi şekilde başlamak istiyoruz.”

Bakkal, sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Joan Oumari ve orta saha oyuncusu Leandro Barrios’un Göztepe maçında forma giyebileceklerini ifade etti.

– Antrenman

Teknik direktör Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma çalışması yapan futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Leandro, idmanın bir bölümünde takımdan ayrı koştu.