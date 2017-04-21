Yolunu şaşıran yunuslar limanda kurtarılmayı bekliyor

Alınan bilgilere kadar, geçen hafta yunus sürüsünden ayrılarak yolunu hayran eden ve balıkçı barınağına giren sürü halinde 10 yunus balığı barınak içinde mahsur kaldı. Yunuslar sürü halinde bir haftadır sığınak içinde yüzerek oluşturdukları renkli görüntüler vatandaşların alaka odağı olmuştu. Sürüdeki yunuslardan 2 her birine ölü bulundu.

Daha önceleri bu değin yunusu hiç bir arada göremediklerini anlatan Balıkçı Timur Arslan yaptığı açıklamada, 10 tane yunus balığının 1 haftadır barınağın içinde yüzdüğünü anlattı. Arslan, “1 hafta önce yolunu hayran eden yunus balıklarının barınağın içine girdiğini gördük. Bu yunuslardan 2 tanesine ölmüş ve karaya vurmuş. Yunuslar denize başlatmak istiyor fakat barınağın ağzı çok sığ olduğu için çıkış yapamıyorlar. Sürekli ağza gelip geri dönüyorlar ve baştan çıkmak için liman ağzına gidip dönüyorlar. Yaklaşık burada 10 tane yunus balığı olduğunu varsayım ediyoruz ve bir şekil bunları Karadeniz’e çıkarmak gerekiyor. Çevrecilerden yardım bekliyoruz. Yahut tümü burada ölecekler” diye konuştu.

Ertuğrul Yüksel