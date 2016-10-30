Yönetim krizi binlerce vatandaşı ayazda bıraktı

2013 Mayıs ayında TOKİ tarafından yargı sahiplerine seçme ve seçilme hakkı verilmeden bir idare oluşturulmaya çalışılmış, fakat site sakinleri bunu kabul etmeyerek kendi oluşturdukları yönetimle 3 yıldır faaliyetlerine devam etmişti. İki yönetim arasındaki bu işlem mahkemeye taşındı. Mahkeme sürecinin iyice sonuçlanmaması üzerine bunu fırsat bilen bir takım vatandaşların merkezi ısınma sistemi olan TOKİ’lerde faturalarını ödememesi sebebiyle birlerce aile soğukta oturmak zorunda kaldı.

Soğukta oturan ve çocukları hasta olan vatandaşlar mahkemenin bir an önce çözüme kavuşmasını ve sıcak yuvalarına kavuşmayı istiyor. Vatandaşların, soğuktan nedeniyle hasta olan çocuklarını aralıksız doktora götürmek zorunda kaldığını bildiren Yenikent Mahalle Muhtarı Sinan Yalçın, “Yenikent Mahallesi Hamitler TOKİ Konutlarından oluşmakta, 31 yapı, bin daire ve takriben 4-5 bin vatandaşımız 2013 yılından bu yanlamasına süren TOKİ Boğaziçi ve halkın seçmiş olduğu yöneticiler arasındaki husumet yüzünden maalesef şu lahza ısınamamakta, merkezi sistem gazlarımız indirilmiş durumda, Hamitler TOKİ 2. Ayak’ta 700 konut sahibi seçtiği idare kuruluna ödemelerini yapmakta başkaca kalan 200 kişi de iki başlı idare hususuyla ilgili fırsatı değerlendirerek, ödemelerini yapmaması nedeniyle buradaki ısınma sistemlerinin kapanmasına sebep oldu. idari sürekli mahkemenin 1 Kasım’da mahkemesi söz konusu bilirkişi raporları ve bununla ilgili delillerin hepsi mevcut, inşallah 1 Kasım’daki mahkemede netice alınırsa vatandaşların bu mağduriyeti çözülür, mahkeme süreci çözülemediği için ödeme yapmayan vatandaşlardan duruşma aracılığıyla ödemeleri da alınamıyor” dedi.

Doğalgazları yanmadığı için evlerinde montlarıyla oturan ve çocukları hasta olan vatandaşlar ise, “Fazla mağduruz bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Soğukta oturmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor. Biz para ödemesi yapmamamıza karşın çift başlı yönetimi fırsat bilen bir takım kişilerin ödeme yapmaması nedeniyle bu durumdayız. Mahkemenin bir lahza önce çözüme kavuşmasını istiyoruz” biçiminde konuştu.

Burak Türker

BURSA