Yönetmen Taşdiken, yeni sinema filmi “Arama Moturu”nu değerlendirdi

KONYA (AA) – Konya’da çektiği sinema filmlerinin ardından aldığı ödüllerle uzun süre adından sıkça söz ettiren yönetmen Atalay Taşdiken, “Sonsuz Şükran Köyü”nde yeni filmi “Arama Moturu”nu değerlendirdi.

Sanatçıların kerpiç evlerinin bulunduğu “Sonsuz Şükran Köyü”nde düzenlenen Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali için köye gelen Taşdiken, doğduğu topraklarda çektiği “Mommo Kız Kardeşim” ve “Meryem” isimli sinema filmlerinin ardından yine memleketi Çavuş Mahallesi’nde çekimlerini yaptığı, “Arama Moturu” filmi hakkında gazetecilerle söyleşti.

Taşdiken, Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali’nin de açılış filmi olarak gösterime giren yeni filmi “Arama Motoru”nun tüm oyuncularının yörenin insanı olduğunu belirterek, “Oyuncular bizim köy Çavuş’tan, İlmen’den, Hüyük’ten, Suludere’den, Beyşehir’den ve Dumanlı’dan. Bu coğrafyada aklınıza gelebilecek bir sürü insanın rol aldığı bir film oldu. Ama bir seyirlik oyun değil, bayağı ciddi, bir derdi, mesajı olan bir film. İzleyen herkes de çok beğendi.” dedi.

“Arama Moturu”nda önceki iki sinema filmine göre mizahi yoğunluğun fazla olduğunu, bunun da seyircinin izlemesini kolaylaştıran bir unsur olduğunu ifade ederek, “İçeriği ve anlatım dili itibariyle çok tipik bir festival filmi değil. Dolayısıyla zaten çekerken ben bu filmin festival serüveni için çekmedim. Biraz daha halkın seveceği, biraz daha televizyonda izledikleri aman insanların çok eğlenecekleri bir film. Tarz olarak diğer iki filmden farklı.” ifadelerini kullandı.