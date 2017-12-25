Yorgun mermi nedir?
Dün Taksim’de meydana gelen olaydan sonra araştırılmaya başlanan yorgun mermi nedir sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz…
Beyoğlu’nda ’yorgun mermi’ Mısırlı kadını yaraladı
İstanbul Beyoğlu’nda Mısır uyruklu genç bir kadın, nereden geldiği belli olmayan yorgun mermiyle yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yaya olarak yürüyen Zahide Muhammed Fadii (30), kafasında bir acı hissetti. Bir süre daha yürüyen kadın, Taksim Mis Sokak üzerindeki bir pastanenin önünde yere yığıldı. Kadının yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, kadının kan akan başına peçete ile müdahale etti. Ardından da sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
YORGUN MERMİ NE DEMEK?
Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denir. Uzmanlar kurşunun, yorgun mermi anına geçtiği anda havada dönmeye başladığını ve bu sebeple birisine isabet ederse normal mermiden çok daha geniş çapta hatta öldürücü yaralar açabildiğini vurguluyor. Türkiye’de birçok insanın yaralanmasında, felç kalmasında hatta ölmesinde parmağı olan yorgun mermi masum insanların canını almaya devam ediyor.
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