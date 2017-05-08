Yörük Festivali’ne şölenli kapanış

Büyükşehir Belediyesinin, Antalya Yörükler Derneği ile ortaklaşa düzenlediği 3’üncü Milletlerarası Yörük Festivali, Düzlerçamı’nda gerçekleşen Yörük Şöleni ile sona erdi. Yörük kültürünün her rengiyle yaşatıldığı festivalin son günündeki etkinliklere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ile Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Yörük katıldı. Düzlerçamı’nı panayır alanına çeviren Yörükler, kültürlerini doyasıya yaşadı.

Beylik töreni yapıldı

Halk oyunları gösterileri ile başlayan şölen programı, Aşık Selahattin Kazanoğlu ve Aşık Muhsin Yaral’ın atışmasına sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisi eşliğinde bugüne değin tarih sahnesinde yer alan Türk devletlerinin bayraklarının geçiş töreni gerçekleştirildi. Gerisinde İstiklal Marşı Okuma Yarışması Antalya Birincisi Ömer Furkan Arıbaş, İstiklal Marşımızı okudu. Beylik Töreni’nde, bu yılın Yörük Beyi seçilen Hamdi Sarıca ve festivalin Onur Beyi seçilen Abdullah Duman’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından beylik kuşağı takıldı.

“Sözümüzü tuttuk”

Yörüklere seslenen Başkan Türel, Antalya’da takriben 24 senedir aralıksız Yörük Şöleni’ni daha da anlamlı kılmak ve zinde hale getirmek için 3 sene önce milletlerarası bir şenliğe dönüşüm kararı verdiklerini belirterek, “2014 seçimlerinden önce öz kültürümüzü, kendi kimliğimizi yaşatan Yörük Festivallerini yapacağımıza dair söz vermiştik. Nasip oldu seçildik ve birincil işimiz işte Milletlerarası Yörük Festivali’ni açılmak oldu” dedi.

“Yörük kültürü birlik beraberliktir”

Yörük kültürünün bu ülkenin ve milletin birliği, beraberliği kardeşliği aramak olduğunu vurgulayan Başkan Türel, “1071’de Malazgirt’teki destan ile başlayan bu büyük milletin yazdığı tarih, ardından Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz akşamına kadar çoğu destana tanıklık etti. Bir ülkeyi bölüp parçalamak istiyorsanız, işgal etmek istiyorsanız o ülkeyi milli manevi değerlerinden uzaklaştırdığınızda, geleneksel kültürlerini yaşamalarına müsaade etmediğinizde işte o vakit hainlerin ülke üzerindeki emelleri gerçekleşmiş olur. O yüzden biz buna hiçbir vakit ülkece, milletçe müsade vermedik. Ulusal birliğimizi, beraberliğimizi sarsmak isteyenler yanıldıklarını tarih baştan başa gördüler. Dolayısıyla Yörük kültürü bu ülkenin, bu milletin birliği, beraberliği kardeşliği demektir. Bu hainler planlarına yeniden benzer şekilde devam ediyor. Emrindeki ancak bu ülke için Çanakkale Destanı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz akşamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Ömer Halisdemir’lere dek, Erol Olçok’lara değin bu ülke için canını kanını veren bütün şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Onları unutmadık ve unutturmayacağız” diye konuştu.

“Yörük festivali gericilik demişlerdi”

Başkan Türel, “Biz Antalya’da Yörük Festivali’ni uluslararası nitelikte yapacağız dediğimizde bana ne dediler, iyi hatırlayacaksınız; Yörük Festivali yerine getirmek gericilikmiş, yobazlıkmış. Ben de çıktım yiğitçe söyledim. Yörük kültürüne mert konuşmak uygu. Eğer Yörük kültürünü yaşatacak bir şenlik yapmak gericilik ise yaşasın bizim gericiliğimiz dedim. Biz Yörük kültürünü yaşatarak ilerleyeceğiz. Bunu o anlamayan kafalar biz bunları yaptığımızda anlayacaklar. İşte bugün burada muhteşem bir kalabalık var. Her geçen yıl artarak bu topluluk devam ediyor. Bugün burada da görüldüğü üzere geçmişteki katılımın ayrıca milletlerarası keza de ulusal nitelikte yaklaşık olarak üç kat artı bir katılım laf konusu. Arnavutluk’tan, Kosova’dan, Makedonya’dan, Kırgızistan’dan, Tuva Özerk Cumhuriyeti’nden toplamda 93 tanıdık olmayan misafirimizi bu faaliyetler kapsamında Antalya’mızda davetli ettik. Seneye daha da geliştireceğiz” dedi.

“Bu kültür geleceğimizin teminatıdır”

Yörüklerin gönlü zengin millet olduğunu gösteren Başkan Menderes Türel, “Güzel bir sözümüz var, ‘Yörük çadırı, içine insan girdikçe genişler. Herkesi kucaklar, kimseyi dıştan bırakmaz. İşte ülkemizin en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerde Yörük kültürünü iyi anlatmamız, gelecek nesillere iyi taşımamız, ülkemizin geleceğinin de teminatıdır. Bu kültürü yaşatmak, bize atalarımızdan miras olmakla birlikte esasen çocuklarımızın emanetidir. Bu emaneti onlara en güzel şekilde böylesine ihtişamlı törenlerle ve etkinliklerle göstereceğiz. Onlara bu kültürümüzü en iyi şekilde öğretmiş olacağız. İşte o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi Toros dağlarında bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa, bu ülkenin yıkılamayacağını, bu gençlerimize gösterebilmemiz siklet talep ediyor. Bu çalışmaları her zaman birlikte yapıyoruz. Bu kültürün yaşanmasına, yaşatılmasına, gelecek nesillere taşınmasına emeği geçen bütün dostlarımızı, bütün yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyorum” biçiminde konuştu.

Cirit ve okçuluk gösterileri nefes kesti

Antalya Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Duman tarafından Başkan Türel’e ok-yay ve Yörük göçünü anlatan bir tablo armağan edildi. Yörük Beyi Hamdi Sarıca da Türel’e kılıç armağan etti. Peşinde soy sporlarımız, atlı ve atsız okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Geleneksel Türk cet sporu cirit oyunu sırasında büyük coşku yaşandı. Sanatçı ciritçiler nefes kesen gösterileri ile izleyenlerden büyük alkış aldı.