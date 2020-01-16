YOSİAD Başkanı Öztürk gazetecilerle bir araya geldi
YOZGAT (AA) – Merkezi İstanbul'da bulunan Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (YOSİAD) Genel Başkanı Erdal Öztürk, Yozgat'ta gazeteciler ile bir araya gelerek 21 Aralık'ta düzenlenen "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" toplantısını değerlendirdi.
Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepsi Sosyal Tesislerindeki toplantıda konuşan Öztürk, Yozgatlı iş adamlarını bir çatı altında toparlayarak, bir sinerji oluşturmayı, gurbetteki Yozgatlıların ticari anlamda güçlü olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Öztürk, gurbette yaşayan Yozgatlılara sosyal anlamda da destek sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, "45 Yozgatlı üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Geçen yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi 570 hemşehrimize gıda paketi dağıttık. Bu sosyal yardımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.
Derneğin 478 üyesi bulunduğunu aktaran Öztürk, "Üyelerimizin tamamının kalbi Yozgat için atmaktadır. 21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'in katılımı ile yapılan toplantı meyvelerini vermeye başladı. İnşallah yakın bir zamanda 70 kişinin istihdam edileceği bir fabrikanın yatırımı yapılacak. Ayrıca bir otel projesi ve yurt projesi bulunuyor. Yine iş adamlarımız yatırım yapmak için araştırmalarını sürdürüyor." diye konuşu.
Gurbetteki ve kentteki Yozgatlıların ortak paydasının "Yozgat" olduğunu vurgulayan Öztürk şunları söyledi:
"Tüm hemşehrilerimizin bu paydada buluşması gerekiyor. Bunu da birlikte yapacağız. Yozgatlı çok sayıda iş adamımız var. Bunlardan bazıları yıllar önce buradan ayrılmış, Yozgat'ı çok sevmesine rağmen tekrar gelme fırsatı olmamış. Biz bu iş adamlarımızla tekrar Yozgat ile bağlarını kurmalarını istiyoruz. Bu konuda da basın mensuplarımıza sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görevler düşüyor."
Toplantıya YOSİAD Başkan Yardımcıları Hasan Zengin ve Orhan Erbaş da katıldı.
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