Yozgat Belediyesi 16 temizlik aracı aldı

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi temizlik işlerinde kullanmak üzere makine parkına 16 yeni araç aldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye olarak temizlik işlerinde kullanmak üzere farklı görevleri bulunan 16 araç aldıklarını söyledi.

Alınan araçların bir kısmının belediyeye teslim edildiğini bir kısmının da gelecek günlerde teslim edileceğini ifade eden Arslan, “Araçların tamamı sıfır, son teknoloji ile donatılmış araçlar. Yeni araç filomuz, 6 sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, 2 çöp taksi, 2 kaldırım süpürme aracı, bir açık kasa kamyon, bir mini yıkama aracı, bir konteyner yıkama, bir çevre denetim aracı, bir arazi aracı ve bir tane de binek kontrol aracından oluşuyor.” dedi.

Tertemiz, pırıl pırıl, herkesin imrendiği bir Yozgat oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Arslan, “Şehrin temiz olması için sadece belediyenin temizlemesi yetmiyor, vatandaşlarımızın da kirletmemesi gerekiyor. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın da kirletmemesi gerekiyor.” diye konuştu.

Çevre kirliliğini önlemeye yönelik de çalışmaların bulunduğuna değinen Arslan, “Çöp depolama alanımızdaki çöpleri ayrıştıracağız. Ayrıştırdığımız çöplerin ekonomiye kazandırılması gerekenleri ekonomiye kazandıracağız, diğer kısımları ise düzenli depolayacağız.” ifadelerini kullandı.