Yozgat Belediyesi aşure dağıttı

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının İslam inancında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni eden Karslıoğlu, şunları söyledi:

“Belediye olarak vatandaşlarımıza bu mübarek ayın 10’uncu gününde aşure dağıttık. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi. Aşure günü, vatandaşlarımızın yanında, onlarla muhabbetle bir arada olduğumuz önemi ve anlamı büyük bir gündür. Bu paylaşımı birlikte yaşamaktan mutlu olduk. Aşure gününün dinimizde de önemli bir yeri var. Tüm halkımızın mübarek muharrem ayı hayırlara vesile olsun.”

Aşure yiyen vatandaşlar da belediyenin bu uygulamasından memnun olduklarını dile getirdi.