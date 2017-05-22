Yozgat Belediyesi Ramazan'a hazırlanıyor

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi Ramazan ayında 21 bin kişiye iftar verecek.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yöresel Ürünler ve Kahvaltı Evi’nde düzenlediği basın toplantısında, Yozgat Belediyesi olarak bu Ramazan ayında çeşitli etkinlikler ve sosyal projeler yapacaklarını belirtti.

Sosyal ve kültürel projelerin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Arslan, “Ramazan ayında ‘Dokunuş’ ismini verdiğimiz ‘Sen gülersen dünya güler’ alt başlığıyla sunduğumuz bir projemiz olacak. Bu da tamamıyla halkımızın sosyal bir takım olgulara dikkatini çekmeye ve bunun neticesinde de ihtiyaç sahibi birilerini sevindirmeye yönelik olacak.” dedi.

Eski Askerlik Şubesi binasında Ramazan ayı süresince çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapılacağını aktaran Arslan, “Vatandaşlarımız, ebru sanatı, el işi ve diğer el sanatlarını kendileri yapacak. Kendileri değer biçecek ve yaptıkları çalışmayı satın alacak. Burada toplanan para ile de ihtiyaç sahibi çocuklar başta olmak üzere ailelere yardım yapılacak.” diye konuştu.

Ramazan ayında 21 bin kişiye iftar vermeyi hedeflediklerini söyleyen Arslan, şehrin belirli noktalarında da iftar sofraları kurulacağını ayrıca iftar çadırında günlük 250 kişiye iftar vereceklerini kaydetti.