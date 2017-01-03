Yozgat Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi tarafından temizlik işlerinde kullanılmak üzere alınan 16 yeni aracın tanıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutan Albay Selçuk Yıldırım, Belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kemal Yurtnaç, belediyenin aldığı araçların Yozgat’a güzel hizmetler sunacağını belirtti.

Alınan araçların hayırlı olmasını dileyen Yurtnaç, şunları kaydetti:

“Yozgat Belediyemizi temizlik hizmetleri adına yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Allah kazasız belasız çalışmalar versin. Belediyelerin en önemli görevleri şehri temizlemek, şehrin imarını yönlendirmektir. Yozgat’ta Belediye ile birlikte çalışıyoruz. Birbirimizin noksanlarını tamamlıyoruz.”

Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni alınan araçları vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Yeni alınan 16 araçla temizlik işlerinde kullanılacak araç sayısı 25’e yükseldi. Temizlik filomuz epeyce eskimişti. Bu sene temizlikle ilgili hizmet alım ihalemizi yaparken temizlik filomuzu da yenilemeyi hedefledik. Çok şükür tamamı sıfır, değişik fonksiyonlara sahip olan 25 tane araçla Yozgat’ımızın daha temiz daha yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte gayret edeceğiz.” dedi.