Yozgat Belediyesinden evde ücretsiz berber hizmeti
YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik evde ücretsiz berber hizmeti başlattı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje çerçevesinde görevli berberin, yaşlı, engelli ve hastaları hem ziyaret ettiğini hem de saç ve sakal tıraşını yaptığını söyledi.
İlk etapta erkeklere yönelik başlatılan hizmete kısa sürede kadınların da dahil edileceğini ifade eden Köse, "Engellilerimiz, yaşlı ve hastalarımız pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımı sayesinde karşılamak zorunda kalıyor. Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik ve projeyi başlattık. Yozgat Belediyesi olarak halkımıza verdiğimiz değeri göstermek ve yaşamlarını kolaylaştıracak katkılar sunabilmek için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın berber ihtiyacı olduğunu tespit ettik ve bu projeyi başlattık." dedi.
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