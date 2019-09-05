Yozgat DSİ binası inşaatı başladı
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yeni başlayan Yozgat DSİ hizmet binası inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Başer, daha önce Yozgat DSİ hizmet binası ve arsasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile şehir hastanesine dahil edildiğini anımsattı.
Başer, "Şimdi DSİ'nin yeni binası için çalışmalar başladı. Hizmet binası 30 dönüm alan içerisinde 9 ayrı binadan oluşacak. İçerisinde idari bina, lojman, misafirhane, iş makinesi atölyesi, makine parkı, petrol istasyonu gibi alanlar olacak." dedi.
Başer, inşaat tamamlandığında DSİ'nin çalışmalarını daha da hızlandıracağını, sıkıntıların kısa sürede çözüleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Burası Yozgat'ın Sorgun istikametinde olan bir yer, Sorgun'dan gelirken DSİ binalarımız Yozgatlıyı karşılayacak. 21 milyon liraya tamamlanacak olan binanın inşaatın bitiş süresi 500 gün olmasına rağmen inşallah müteahhit firma, bir yılda tamamlayacak, 1 Eylül 2020'de hizmete açılması planlanmaktadır. İlimize hayırlı olsun."
İncelemede Milletvekili Başer'e AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ve İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da eşlik etti.
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